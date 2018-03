El curioso caso del gorila que camina erguido para no ensuciarse las manos

Louis, el gorila que no quiere ensuciarse las manos, se volvió un suceso en las redes sociales y captó la atención de todo el mundo.

Vive en el zoológico de Filadelfia, Estados Unidos, tiene 17 años (cumple 18 en mayo próximo) y a lo largo de estos años ha aprendido a lidiar con lo que no le gusta: ensuciarse las manos, lo que para un animal puede resultar tan extraño, como complicado.

Para evitar la suciedad que tanto le disgusta, este inteligente gorila aprendió a caminar en dos patas, una habilidad que tienen estos primates pero que no muchos desarrollan.

El video donde se lo ve a Louis caminando erguido sobre sus dos patas traseras fue publicado en las redes sociales del zoológico que de inmediato sumó miles de reproducciones y comenzó a viralizarse rápidamente. Junto al video, los responsables del cuidado de Louis escribieron: “Los gorilas en ocasiones caminan sobre dos patas, aunque no es común. Pero a Louis a menudo se le puede ver caminando erguido cuando sus manos están ocupadas con alimentos o cuando el suelo está sucio” y agregan: “La mayoría de los gorilas caminan de esta manera un paso o dos. Louis, sin embargo, a menudo da largos paseos”.



Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though - he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S