Le robaron la billetera en el colectivo, hizo un escándalo y terminó avergonzado

Deivi es un usuario de Twitter que, después de hacer un papelón en un colectivo de la Capital Federal, eligió reirse de si mismo en las redes.¿De qué modo? Contándole a todo el mundo virtual la "metida de pata" que hizo cuando creyó que le habían robado la billetera.

¡Un relato imperdible!

"Guardo la billetera en el bolsillo de la mochila. Voy para el fondo. Antes de bajar, chequeo la billetera. No está. Aviso que me robaron. Chofer para el bondi. Hago un discurso épico implorando piedad. El chorro no se apiada. Bajo. Estaba en otro bolsillo"

Sobre el discurso que le dio a los pasajeros que lo miraban atónito, detalló: "El discurso estuvo inspirado en la doctrina penal de Zaffaroni, la impronta de William Wallace (Mel Gibson) y un homenaje fuerte a mi maestra de 6to grado que no nos dejaba salir del aula "hasta que aparezca la cartuchera de Estigarribia"

En el medio apareció una prima que no veía hace mucho. Cuando se entere que tenía la billetera encima, se va a dar cuenta que soy muy boludo, si no se había enterado antes — Deivi (@deivitwitt) 15 de marzo de 2018

Mi prima, testigo presencial, me cuenta que dije: "Cerramos todos los ojos , la tiran al piso y acá no pasó nada". Soy maestro jardinero y no me había enterado — Deivi (@deivitwitt) 15 de marzo de 2018

El clima en el bondi debe haber quedado onda: "bala al delincuente", "Pena de muerte, ya!". Todos desconfiando entre sí. No me subo más al 140. — Deivi (@deivitwitt) 15 de marzo de 2018

El posteo, además de ser muy viral, generó divertidas respuestas, incluyendo muchas historias de otras personas despistadas.

Me pasó algo igualmente trágico y vergonzoso que a vos, pero con un LENTE DE CONTACTO, (rígidos terapéuticos) pensé que lo había perdido, entré en pánico, se paró el colectivo todos lo empezaron a buscar y se me había ido a la parte posterior del ojo... — vaca contemplando la existencia (@Trinacria_333) 15 de marzo de 2018