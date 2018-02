Muchas veces, el clima nos agarra de imprevisto y no sabemos como reaccionar. Puede pasar que justo no tengamos paraguas y se nos largue la lluvia al aire libre, pero esta mujer encontró una forma muy particular de protegerse del agua: utilizando a su hija.

El episodio fue grabado en el estacionamiento de una localidad estadounidense, donde una mujer fue filmada mientras sostenía a su hija encima de su cabeza para no mojarse.