El perro en moto que enloquece a todos en las redes sociales

Una joven compartió la foto de un perro arriba de una moto en el microcentro porteño y la imagen no tardó en viralizarse en las redes sociales, con miles de "me gusta" y compartidos.

La chica compartió la fotografía en la red social Twitter, donde sorprendida, escribió: "Me encontré con un perro arriba de una moto, por Dios".

ME ENCONTE CON UN PERRO ARRIBA DE UNA MOTO EN MICROCENTRO POR DIOS pic.twitter.com/s4F5yOdJUt — luly (@lulylareina07) 29 de enero de 2018

Los likes de otros usuarios no tardaron en llegar, pero además de ello sucedió otra cosa: al parecer, no es el único lugar que transita el perro junto a su dueño, y claro, en moto. Varios compartieron la foto del animal en otros barrios donde lo vieron. "Siempre me lo encuentro por Villa Crespo", escribió un joven.

Siempre me lo encuentro por Villa Crespo. pic.twitter.com/m1FbCQb78Y — Nefasto⚔️ (@HerNefasto) 29 de enero de 2018

Otra chica compartió otra foto del perro viral, esta vez en el barrio de Palermo. En otra foto, el can fue retratado con su dueño en Plaza Armenia.

Hasta el momento el tuit de la joven tiene más de 1.600 compartidos y casi 12.000 "me gusta".