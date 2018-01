El tierno tutorial de una nieta para que su abuela aprenda a usar WhatsApp

Sólo un papel y una lapicera le alcanzó a Melina, una joven de 27 años,para hacerle a su abuela un tutorial analógico para sobre como mandar audios de WhatsApps mientras está de viaje. La ternura de este paso a paso casero inundó Twitter y se volvió la historia viral del día.

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió Melina Corbetto en su cuenta de Twitter, quien nunca pensó que iba a alcanzar más de tres mil Me Gusta, y más de mil RT.

La explicación concluye con lo más importante, cómo mandar el audio: “hay que apretar fuerte el micrófono que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar. Si lo enviaste bien te va a quedar esto en la pantalla", concluye.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

Ahora bien, Chicha tenía que saber cómo mandar audios pero también cómo escucharlos, para que la comunicación sea fluida, así que Melina subió otro tweet con otra guía para su querida abuela Chicha.