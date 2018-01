La insólita pelea en WhatsApp por un Fiat 147 que se volvió viral

Una conversación por WhatsApp entre dos desconocidos terminó mal. Uno de los protagonistas tenía a la venta un Fiat 147 de 1992 y el otro lo quería comprar, pero la negociación no llegó a un acuerdo.

"Metételo en el tujes", terminó escribiendo el interesado en adquirir el auto, según los diálogos que viralizó el vendedor.

El primer roce sucedió cuando el potencial comprador le preguntó al dueño del 147 si el fin de semana podía acercarse "a algún lugar": "Veo que sos de Quilmes y esa zona es picante", justificó. "Perdón, ¿de dónde sos vos?", respondió el vendedor. "De la Matanza", dijo. "¿Y qué te asusta?" (con un emoticón de risas), retrucó enseguida quien publicó los chats.

Sin embargo, lo que acabó con cualquier chance de compra/venta ocurrió después: "Bueno, veo cómo hago. El auto, ¿está bueno? Es decir, chapa, pintura, motor, gomas... Tiene aire?", consultó el posible inversor. "Sí, en las ruedas sí. Es un 147, flaco", ironizó el propietario.



"Ah, ¿sos canchero?", respondió el interesado. "No, no soy canchero. Pareciera que me estás cargando. Todo bien. Si estás interesado realmente vení a mirar el auto", apuró el otro. Y el comentario siguiente fue terminante: "Metételo en el tujes al 47".