Denuncia por extorsión, tras aparición de video prohibido de la nieta de Susana

Un nuevo escándalo sacude al entorno de Susana Giménez, luego de que un periodista fuera denunciado por “extorsión”, tras la aparición de unos supuestos videos prohibidos de Lucía Celasco, nieta de la diva. La causa que pesa sobre Pablo Silva (ex Crónica y El Sensacional) por “extorsión” está radicada por la UFI 15 de La Plata, a cargo del fiscal Jorge Paolini. El domingo incluso se realizó un allanamiento en la casa del periodista, ubicada en Villa Ballester, en donde se incautaron celulares y computadoras.

Darío Saldaño, abogado del periodista, explicó la situación de su cliente: “El viernes él recibe una llamada de un personaje mediático que le dice que tenía unos videos de Lucía y si los quería comprar”.

Según el letrado, Silva rechaza la oferta ya que además actualmente no está trabajando en ningún medio y le escribe a Inés Hernández, una de las productoras de la diva, para alertarla sobre la situación: “Ella le dice que no va a molestar a Susana si no hay pruebas, entonces mi cliente le vuelve a escribir al muchacho que le ofreció el material para pedirle capturas de pantalla y éste le dice que pide ocho mil dólares por los videos”. Se supo que Fernando Burlando es el abogado que representa a Lucía Celasco.