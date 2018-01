¿Podés encontrar a los seis soldados escondidos en esta foto?

La Household Cavalry del Ejército Británico es conocida por sus desfiles, su vestuario y su porte. Lo que no sabíamos era que eran excelentes en el arte del camuflaje, como lo demostraron al subir esta imagen a sus redes sociales.

"¿Podés encontrar a los seis soldados camuflados en el bosque?", compartió la cuenta oficial el día de Navidad. Acá la imagen más grande para que puedan verla completa.

Here they are partially revealed, just to make it a little easier for you! #trustedguardians Merry Christmas! pic.twitter.com/TQFNSDp78J