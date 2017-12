¡Le duele a cualquiera! La terrible caída de Beto Cuevas en pleno show

El chileno Beto Cuevas estaba cantando en el "90's Pop Tour" cuando en medio de una canción sufrió una grave caída en el estadio Arena en la Ciudad de México.

El artista no calculó un hueco que había en la pasarela y se desplomó frente a la vista de todos los espectadores.

El momento quedó captado por varios usuarios que mediante sus celulares compartieron las imágenes en las redes sociales y el video se volvió viral. Afortunadamente, Cuevas no sufrió heridas graves y pudo continuar con su show.

"Creo que caí de la mejor forma que podría una persona haber caído", comentó el artista nacional tras el show. "Me machuqué un poco al lado de la espalda. Había paramédicos y me revisaron. No tengo nada roto, pero igual de precaución vamos a ir a hacer una radiografía", añadió.

¡Mirá el doloroso momento!