La insólita disculpa de uno de los trenes más puntuales de Japón

La compañía dueña de uno de los trenes más puntuales del mundo pidió disculpas a sus usuarios por una impuntualidad. La formación debía salir a las 9:44:40 hora local y no lo cumplió: se fue a las 9:44:20. Es decir, 20 segundos antes.

La compañía no recibió quejas por parte de ningún viajero, pero aun así quiso disculparse."Lamentamos profundamente los inconvenientes causados", dijeron los responsables de la línea, que conecta la capital con la ciudad aledaña de Tsukuba. El error ocurrió porque algunos empleados no comprobaron el horario adecuadamente, explicó la compañía en un comunicado."El equipo no comprobó suficientemente la hora de salida y ejecutó la operación de salida", añadieron.

Los pasajeros usan su servicio para desplazarse desde Akihabara, en el este de Tokio, hasta Tsukuba, a 58 km de distancia, en unos 45 minutos. Hay ocho paradas en el trayecto. El tren sale siempre -y muy puntualmente- cada cuatro minutos y viaja a 130 kilómetros por hora.

Las disculpas se volvieron virales en las redes sociales. "Esta es una de las mejores cosas de Japón" o "siento envidia de los japoneses", fueron algunos de los comentarios a través de Twitter.