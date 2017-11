Con un insólito video, un hombre logró que el auto viejo de su novia...¡valga una fortuna!

Vender un auto viejo es una tarea bastante difícil y más aún cuando el vehículo no se encuentra en las mejores condiciones. Eso fue lo que le sucedió a esta joven estadounidense que quería vender su coche modelo 96, pero ningun posible comprador se comunicaba con ella.

Su novio decidió ayudarla imprimiéndole un poco de creatividad a la venta y armó un anuncio publicitario que hizo estallar YouTube. Con imágenes de su pareja manejando el viejo Honda sobre una carretera, el hombre convenció a todo el público de los "importante" que era darse el gusto de obtener un auto así.

"Tú eres diferente, haces las cosas a tu manera. No necesitas cosas.Eres feliz cómo eres, no te importa el dinero. Tienes todo lo que siempre has querido. Te importan un comino las apariencias, sólo basta con que funcione. Y esto, esto no es un coche. Esto eres tú. Es un estilo de vida, una elección. Tu elección. Porque el lujo es un estado mental", dice el anuncio.

Las creativas palabras lograron convencer a un centenar de personas que enseguida ofertaron una gran cantidad de dinero por el auto. Ahora, y al mejor estilo de una subasta, el mejor postor para quedarse con este vehículo que antes nadie quería, está dispuesto a pagar... ¡20 mil dólares!

¡Un aplauso a la estrategia!