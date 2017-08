HBO emitió por error un episodio sin estrenar de Game of Thrones

ESPECTÁCULOS

HBO está atravesando un momento muy particular con respecto a uno de sus productos más exitosos. Luego de que trascendiera el robo de guiones y otros materiales de Game of Thrones, a la cadena de televisión por cable le llegó una nueva mala noticia: por equivocación, HBO España y Nordic subieron el capítulo seis de la serie inspirada en el mundo imaginado por George R. R. Martin. Por un lapso de una hora, los usuarios tuvieron acceso al esperado y anteúltimo capítulo de la séptima temporada que recién se estrena este domingo. Tiempo suficiente para que se hicieran varias copias que ya están circulando por las redes sociales.

La señal viene experimentado serios problemas, desde que los hackers lograron filtrar información y empezaron a exigir dinero a cambio de no compartirla, sumado ahora a ciertas desinteligencias. HBO está intentando mantener el suspenso de los fans sobre los episodios finales de la anteúltima temporada de la serie. Esta semana, fueron detenidos cuatro hombres en India, que fueron acusados de filtrar el cuarto episodio antes de que se emitiera.

“Tenemos constancia de que el próximo episodio de Game of Thrones ha estado disponible accidentalmente por un breve período de tiempo tanto en HBO España como en HBO Nordic. El error parece haber tenido origen en un proveedor externo y el episodio ha sido retirado tan pronto como se detectó su disponibilidad. El suceso no está conectado con el reciente cyberincidente en HBO US”, explicaron al diario El País desde la compañía.