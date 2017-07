Wimbledon. Les gritaba a las tenistas qué debían hacer y lo invitaron a jugar: hizo el ridículo

LONDRES.- La reciente edición de Wimbledon no sólo regaló una función más del maestro Roger Federer, sino también momentos muy divertidos. Como el que sucedió en el partido exhibición entre las ex tenistas Kim Clijsters, Conchita Martinez, Andrea Jaeger y Rennae Stubbs. Allí, un espectador, que estuvo durante gran parte del encuentro gritando indicaciones, fue desafiado a ingresar al campo y demostrar su "habilidad". Aceptó, pero hizo el ridículo.

El aficionado inglés no paraba de decirles a las jugadoras cómo debían sacar, de qué manera debían recibir y otros tantos consejos. Cansadas de sus gritos, Clijsters y Conchita Martinez se acercaron y lo invitaron a jugar. Pero claro, lo primero que tuvieron que hacer fue vestirlo de blanco, como marca el reglamento del All England. Pollera, remera (muy) ajustada y a jugar. ¿Cómo le fue? Hizo el ridículo. No pudo responder ningún saque y tuvo que pedir salir. Eso sí: todos se divirtieron mucho.