Selfie con una consecuencia de 600 millones de pesos

Una visitante del museo 14th Factory en Los Ángeles, California, dañó varias piezas de arte al intentar tomarse una selfie. El resultado, una suma de daños que ascendió a los $200 mil dólares.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes, se observa cuando la estudiante, de 19 años, se agacha para poder tomar la fotografía y tras perder el equilibrio termina causando un “efecto domino” al tirar una fila de pedestales donde se encontraban las obras de arte.

Este accidente fue captado por las cámaras de seguridad. La exposición estaba compuesta de una serie de coronas creadas con distintos materiales como oro, mármol o madera y era un homenaje para las personas que padecen cáncer y se encuentran en su estado terminal.

El artista, Simon Birch, tomó la situación con calma y jocosidad. “A pesar de todo el poder y la conversación intelectual del proyecto, lo más grande en este momento es que una pobre estudiante de 19 años, quien intentó tomarse la selfie, se tropezó , derivó toda la exposición y me costó $200 mil dólares”, dijo el artista, entre risas, en una entrevista con Buzz Feed.

“Yo estaba en mi oficina, ocupándome mis cosas, cuando alguien se me acerco y me dijo: alguien acaba de derivar el cuarto de coronas. Luego me mostraron el vídeo de seguridad y grité, ¡Dios mío!”, concluyó el artista.