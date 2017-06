Una participante del programa del Chino Leunis terminó con el brazo quebrado

El programa “¿En qué mano está?” que conduce Leandro “Chino” Leunis tuvo un momento muy incómodo el viernes pasado.

Una atleta terminó con el brazo quebrado en medio de una pulseada contra la “Dama de Hierro“, y el trágico episodio quedó registrado por las cámaras.

Este lunes, el conductor se refirió al tema y aclaró: “Ustedes saben lo que pasó el viernes. Hubo una situación realmente desafortundada, tuvimos una participante que se quebró el húmero“.

Por su parte, la “Dama de Hierro” explicó: “El viernes fue terrible. Me quedé shockeada hasta la noche. De acá salgo y voy a trabajar y tuve que poner piloto automático para poder seguir porque me quedé muy mal. Soy atleta, trabajo de esto y una lesión es terrible para mí. Me podía haber pasado a mí, le pasó a Pame y me puse bastante mal. Le mando un beso enorme, espero que se recupere pronto“.