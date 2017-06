Justin Bieber se negó a cantar "Despacito" en vivo y recibió un botellazo

Justin Bieber (23) recibió un botellazo de un fanático al negarse a cantar el remix del hit mundial "Despacito". El violento episodio sucedió durante la presentación del músico en el Summerburst Festival de Estocolmo el fin de semana.

En uno de los videos que se dieron a conocer en YouTube se puede ver cómo Bieber le explica al público que no puede interpretar la popular canción ya que "no sabe la letra".

Frente al pedido de sus miles de fans para que cantara la pegadiza canción de los latinos Luis Fonsi y Daddy Yankee, Bieber se sincera y le dice a la multitud: "No puedo hacer esa canción específicamente. No sé la letra… No puedo hacerlo".

Una persona de la audiencia no tomó nada bien el rechazo de Bieber y le lanzó una botella que casi golpea en la cabeza al cantante. Rápido de reflejos, logró esquivar el objeto.

Bieber continuará con su gira 'Purpose' en Berna, Suiza, el jueves 15 de junio, y se presentará en un gran espectáculo en Hyde Park, Londres, el 2 de julio.

Es probable que los fans de Bieber continúen pidiendo "Despacito" durante los shows por lo que quizás el ídolo pop canadiense aprenda la canción. Si no lo hace, seguirá teniendo enfrentamientos con su público.