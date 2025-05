Las románticas palabras de Pedro Rosemblat a Lali Espósito celebrando sus exitosos shows

Pedro Rosemblat conmovió a sus seguidores con un romántico posteo dedicado a su novia, Lali Espósito, felicitándola por sus dos shows sold out en Vélez. El conductor de Gelatina se expresó con tiernos elogios y sentidas palabras para la cantante.

En una romántica crónica, Rosemblat describió cómo fue la noche especial de Lali ante sus miles de fanáticos.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está Ilena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer”, comenzó relatando.

“La luz le rebota diferente. El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, describió a su novia.

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo”.

“Contemporáneos, coterráneos, compatriotas. No está claro si la cuidamos o si nos cuida o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella. Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”, cerró.