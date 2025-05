Cuartetazo en el Movistar Arena: La Banda de Carlitos y Euge Quevedo hicieron historia con un show inolvidable

Son una de las bandas más populares del cuarteto cordobés actual, herederos del estilo bailable, festivo y emotivo que caracterizó al género desde sus inicios. La Banda de Carlitos, con más de 25 años de historia, encontró en la voz potente y carismática de Eugenia Quevedo una fórmula imbatible, capaz de llenar estadios y traspasar las fronteras de Córdoba.

Juntos, siguen escribiendo capítulos importantes en la historia de la música popular argentina. Y lo que pasó este 17 de mayo en el Movistar Arena no fue la excepción: fue una fiesta total, a puro baile, emoción y cuarteto del bueno.

Desde temprano, el clima no daba tregua en Buenos Aires: lluvias intensas, calles anegadas y demoras en el transporte. Aun así, el público no dudó en acercarse con anticipación, buscando asegurarse un buen lugar y empezar la previa al ritmo de pequeños pasos improvisados en el ingreso del estadio.

Las puertas se abrieron a las 19, y pasadas las 21 —con la banda ya en escena— apareció Euge Quevedo, vestida de blanco elegante al igual que LBC y visiblemente emocionada, para dar inicio al show con el tema “Supera”. Bastaron unos segundos para que las 15.000 personas presentes estallaran de alegría y se entregaran por completo al espectáculo.

La lista de temas fue extensa y minuciosamente pensada para recorrer distintas emociones. Tras el arranque con “Estrellita mía” y “Obsesión”, sonaron clásicos infaltables como “Tu fan”, “Luna” y “Perdonarte para qué”, mientras la voz de Euge brillaba en cada interpretación. Hubo momentos de ternura y nostalgia con canciones como “Me dejó de querer” y “Tu la más bella”, y otros de pura energía, como “Cómo lo hizo”, “Claro que lo hice” y “Por el contrario”. La gente bailaba sin parar, incluso en las plateas, y no hubo rincón del estadio que no acompañara con palmas y coros.

El recorrido musical siguió con una seguidilla intensa de hits: “Que lloro”, “Kilómetros”, “Olvidarme de mi jamás podrás”, y un emotivo tramo de zambas y chacareras versionadas al cuarteto, con “A don Ata” como joya inesperada de la noche. Hacia el final, llegaron las canciones más esperadas: “Ahora soy soltero”, “Mil preguntas”, “Con otra”, “No podrás” y la desgarradora “Ya no somos ni seremos”, que marcó uno de los momentos más íntimos y coreados del show.

A lo largo del concierto, el carisma y la conexión con el público fueron totales. La Banda de Carlitos desplegó todo su oficio con alegría contagiosa, mientras Euge manejaba la escena con soltura, simpatía y una sensibilidad única. Entre canción y canción, hubo agradecimientos, anécdotas, y sobre todo un mensaje de cercanía constante con la gente. La frase “¿Cómo están, Movistar?” resonó una y otra vez, como un latido compartido entre escenario y tribuna.

Uno de los puntos altos fue el anuncio de una nueva fecha en plena función. Mirando a cámara y con el estadio como testigo, la banda confirmó: “Próximo 6 de julio, habemus segundo Movistar Arena”. La ovación fue inmediata. En medio de tanta fiesta, el público ya celebraba la posibilidad de volver a vivirlo todo.

Las entradas para la nueva fecha saldrán a la venta el próximo lunes 19 de mayo a partir de las 13 horas por la pagina del Movistar Arena.

El show cerró con una seguidilla intensa de temas como “Pega la vuelta”, “En la playa”, “Besame bonito” y la infaltable “Potra salvaje”. Con el último acorde, llegó la despedida cálida y sincera de Euge: “Que dios los bendiga, que dios los proteja, doble beso, y GRACIAS”. Un cierre emotivo para una noche que quedará grabada en la memoria del cuarteto y de todos los que, pese al temporal, se entregaron de cuerpo entero a la música.