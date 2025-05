“¿No pueden esperar?”: Susana Giménez, furiosa, hizo regresar a un avión para recogerla

Entre el revuelo por un nuevo papa, conflictos políticos y sociales, Susana Giménez perdió un vuelo por un imprevisto común y corriente y volvió a ser noticia por su enojo: “¿No pueden esperar?”, preguntó la diva antes de hacer regresar un avión.

La icónica conductora suele frecuentar el Aeropuerto de San Fernando en donde despegan aviones privados, con el fin de trasladarse entre su casa de Punta del Este y la de Buenos Aires, pero esta ocasión fue realmente llamativa.

El pasado viernes, la diva de los teléfonos debía abordar en un avión privado para dirigirse a Uruguay. Sin embargo y tal como le ocurre a cualquier transeúnte, un choque en la ruta Panamericana la demoró y el vuelo no aguardó por su arribo.

Por tanto “Su” no dudo en mostrar su enojo y en diálogo con su entorno enfureció: “La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20 minutos, eso que avisé”

No obstante, quienes la acompañaban, intentaron convencerla de que pase el tiempo en un área vip hasta que el avión retornara exclusivamente para ella. Finalmente hizo caso y terminó por tomar su notebook con el fin de pasar el tiempo.