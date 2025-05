Baby Etchecopar denunció intentos de censura: “Soy periodista, si me matás, te suicidás”

El periodista y conductor Baby Etchecopar denunció este jueves durante su editorial para las redes sociales de Radio Rivadavia AM 630 que habría intentos de censura y presiones hacia periodistas por parte del entorno del presidente Javier Milei, y sostuvo que “ni siquiera puedo creer que sea verdad”.

“Me está llamando gente, periodistas, que según parece al presidente o al gobierno de Milei le molestamos algunos periodistas y están pidiendo nuestras cabezas. Nos están queriendo censurar”, advirtió Etchecopar al aire.

“Me resisto a creer que sea verdad. No puedo creer que después de tantos años de democracia no se haya entendido nada”, agregó con tono crítico.

Sin dar nombres específicos, el conductor mencionó que incluso usuarios de redes sociales ligados al oficialismo impulsan discursos punitivistas contra periodistas.

“Que un chico, se llama Dan (en referencia al Gordo Dan), que es tuitero, diga ‘Javier, poné preso a Baby, o poné preso a Gabrfiel Levinas o poné preso a Luis Novaresio’... La sola idea de que en democracia no se pueda opinar en contra porque se busca la cárcel es ridícula”, expresó.

Sobre el cierre de su intervención, Etchecopar apuntó directamente al presidente Milei: “No busco prensa ni aprobaciones. Solo le digo al Gobierno que voté: soy periodista, si me matás, te suicidás”.