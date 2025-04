Fabián Gianola se casa con su novia 36 años más joven

Fabián Gianola se casará en noviembre de 2025 con su novia, Florencia Elizabeth, una mujer que es 36 años menor que él y que lo acompañó en el duro proceso judicial por las denuncias por abuso y acoso sexual.

“La tenemos pensada para noviembre. Con muy poquita gente, algo íntimo”, afirmó ella a Farándula Show. “Quizás en noviembre sea la fiesta de compromiso y de ahí surgirá la fecha exacta. Estamos viendo”, sumó el actor.

Gianola y su novia contaron que el casamiento no será en Buenos Aires y que serán muy pocos los invitados. “Muy acotado, muy acotado”, afirmó Gianola.

“Mis hijos tienen la edad de ella y la adoran, se llevan re bien. Es más, ahora mismo uno de mis hijos nos cuida a la gata en nuestra casa. Verónica, mi esposa durante 30 años, la quiere y se pasa como tres horas en casa cuidándonos a la gatita", detalló.

La novia de Fabián tiene 26 años, es bailarina e instructora de gimnasia, mientras que el actor tiene 62 y está intentando retomar su carrera, luego de las denuncias en su contra. A fines de 2023, resultó sobreseído. “Yo no reconozco ningún tipo de delito con esto, con el acuerdo no se reconoce delito ni culpabilidad. Y después, las herramientas de la Justicia dicen que hay que hacer trabajos comunitarios, pero yo no acepté ningún tipo de delito, al contrario. Es eso, un acuerdo de partes donde la denunciante está muy interesada como yo en no ir a juicio”, había asegurado.