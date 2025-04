Milei se metió en la nueva polémica de Viviana Canosa y apuntó contra Suar y el Grupo Clarín

El presidente Javier Milei se involucró hoy en la polémica entre las conductoras televisivas Viviana Canosa y Mariana Fabbiani y se preguntó si el episodio derivado de las denuncias de la primera "es culpa del Grupo Clarín" o del tándem Adrián Suar-Pablo Codevila, que están a cargo de la programación de Canal 13.

El mandatario tomó partido de esa forma por Fabbiani y apuntó contra Suar, gerente de Canal 13, y el Grupo Clarín, dueño de esa señal.

Las declaraciones de Milei suman un nuevo capítulo a un conflicto que surgió con las denuncias de Canosa contra la animadora Lizy Tagliani por supuesto abuso sexual de menores, y ahora escaló por su propia dinámica con impensadas derivaciones: sumó a otros protagonistas cuando Canosa comenzó a cuestionar también la figura de Fabbiani.

Ambas conductoras compiten al aire con sus respectivos ciclos en Canal 13 y América.

La tensión comenzó luego de que Canosa profiriera comentarios personales sobre la vida privada de Fabbiani, lo que generó una reacción pública de la conductora.

"Decí lo que tengas que decir, pero cortala con las amenazas", exclamó Fabbiani en el arranque de su programa, y agregó, al aludir a Suar: "La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Todo el medio sabe lo que es Viviana Canosa. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite?".

Milei se metió en el conflicto televisivo desde sus redes sociales y escribió, al hacerse eco de la disputa: "¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?".

Esta tarde, Canosa volvió a la carga y acusó a Fabbiani de pedir su despido a través de una comunicación telefónica con Suar. Efectivamente, la comunicadora habría tenido su encuentro con el gerente de Canal 13 cerca de las 16.30.

Sin embargo, previo a la reunión, Canosa ironizó: “No sé si ir o pasar directamente por recursos humanos”. A continuación, volvió a referirse a Fabbiani y añadió: “Llamame a mí, no lo llames a Suar, no está bueno. Si me quedo sin laburo, te culpo a vos por pedir mi cabeza. Pareces Majul porque conmigo, sus negocios con Milei, no eran tan convenientes”.

En el mismo descargo, la comunicadora señaló que había tenido reuniones con Suar y las calificó como “algunas cómodas y otras no tanto”.

Respecto de la intervención del Presidente, no es la primera vez que apunta sus dardos al Grupo Clarín. Ya lo había criticado después de que ese holding intentara comprar Telecom, una operación que fue impedida por el Gobierno, y aún tiene fijado el tuit en su perfil que lleva el título "Clarín, la gran estafa Argentina·.

"No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones", sostuvo Milei en aquella oportunidad.