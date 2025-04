“Está tranquila y firme en que no hay nada que la pueda ensuciar”, aseguró el abogado de Lizy Tagliani

El abogado de Lizy Tagliani, Andrés Cardozo, aseguró que la conductora “está tranquila y firme en que no hay nada que la pueda ensuciar” y explicó el estado en que se encuentra la presentación de Viviana Canosa en Comodoro Py sobre una posible red de trata de personas.

“Con la denuncia que hizo Canosa por el momento solo hay un análisis del plexo probatorio que se entregó, pero en realidad la que hace una presentación es la organización civil Madres Víctimas de Trata, y que después adueñó Viviana con su abogado, hablando con el fiscal Carlos Stornelli”, explicó Cardozo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Lo que buscaba Canosa, según sostiene el abogado de Tagliani, era “acoplarse a la denuncia, pero la que vale es la original de la asociación civil”.

“Esa denuncia lo que contiene es el video del programa de Canosa donde habla de trata de personas, por eso está en el fuero federal. Lizy no ha recibido ningún tipo de comunicación, por el momento no está imputada en nada, está completamente tranquila, firme en su carácter en cuanto a que no hay nada que la pueda ensuciar desde ese punto de vista porque está totalmente ajena a lo que es delito de abuso sexual”, manifestó.

En medio del escándalo que envuelve el caso, una de las dudas que surgió es en qué proceso está la causa y si es verídica la existencia de un secreto de sumario. Ante esta consulta, Cardozo respondió: “No hay restricción del acceso a la información como dijeron porque en realidad está en plena investigación lo que se presentó”.

“Cuando la fiscalía recibe la denuncia, en este caso la PROTEX, tienen que analizar si eso además consiste en un delito. Si se conforma un cuerpo de delito como para imputar a alguien se sabrá, pero, por lo que sabemos, es una denuncia muy genérica donde se involucra a situaciones, a lugares, de los que Lizy es totalmente ajena”, sumó.

Otro de los puntos conversados fue sobre la posible vinculación con el caso del ex productor de Telefé Marcelo Corazza, quien está procesado por formar parte de una asociación ilícita dedicada a la trata personas con fines de abuso y explotación sexual, promoción de prostitución de menores y producción de material pornográfico infantil.

“El caso de Corazza se instruye hace un montón de años. Si Lizy tuviera algo que ver la hubieran convocado hace un montón de años a declarar. Ni siquiera aparece su nombre”, refutó.

“Hay muchas contradicciones entre lo que se dice y la realidad”, expresó.

Acerca de la situación con el hijo de la conductora, que se encuentra en plena etapa de adopción, Cardozo fue escueto y sintetizó que el expediente “sigue su carril normal” y no hay “ninguna afectación respecto de estas denuncias mediáticas”.

Para concluir, el defensor resaltó que Tagliani “está muy tranquila” y continúa trabajando en el streaming y este domingo va a conducir la Peña de Morfi: “No tiene ningún inconveniente laboral, al contrario, ha recibido muchísimo apoyo desde el punto de vista institucional y por supuesto de los amigos de fierro que es lo que te da la fuerza para seguir adelante y de su familia”.