Viviana Canosa denunció en la Justicia a una red de trata a partir de su fuerte pelea con Lizzy Tagliani

Juan Manuel Dragani, el abogado de la conductora Viviana Canosa, informó a la salida de Comodoro Py que se presentaron ante el fiscal Carlos Stornelli donde denunciaron "hechos, locaciones y nombres".

Tras sus polémicas declaraciones y acusaciones en contra de Lizy Tagliani y Costa, Canosa se presentó esta mañana ante la Justicia para declarar y mostrar las supuestas pruebas que tiene en contra de las humoristas.

En este marco, Dragani confirmó que "la causa está bajo secreto de sumario" para cuidar lo presentado y ahora la investigación "va a sorteo".

Dragani sumó que en las próximas horas van a aportar "algunas pruebas más" y que no acusaron a "personas en particular", si no "lo que sabemos".

Por otro lado, destacó que Viviana "no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas" y que en lo presentado "hay un poco de todo".

"Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se debe investigar todo lo presentado", remarcó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) abrió una investigación preliminar de oficio a raíz de los dichos públicos de Viviana Canosa.

Lo hicieron la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo ante dichos que involucrarían a Liz Tagliani con situaciones de supuesta explotación sexual de menores.

Sin embargo en el transcurso de la mañana se fueron acumulando denuncias en los tribunales federales de Retiro por lo cual se prevé que todo quede unificado en el juzgado donde se haya radicado por sorteo la primera presentación.

En medio de la declaración de Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani enfrentó los dichos de Canosa durante el inicio de su programa radial en Radio Pop donde negó rotundamente las acusaciones de abuso de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia.

"Quiero arrancar esto para hablarles y decirles a todos esto que me está pasando es mentira, nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad", comenzó la conductora, sosteniendo que "va a llegar hasta donde tenga que llegar" para demostrar que es inocente.