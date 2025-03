LA NUEVA VIDA DE ROLY SERRANO

Roly Serrano volvió a la vida. Al menos así lo siente él, tras el accidente que lo dejó hospitalizado por nueve meses, el actor se dio el alta solo y ahora contó como hace para afrontar esta nueva etapa a la que sin dudas tomó como una segunda oportunidad.

“Yo me di el alta. No me dieron el alta todos los médicos, la mitad de los médicos me dio el alta y la otra mitad no. Así que me fui bajo mi propia responsabilidad”, reveló el actor en una entrevista periodística.

Esta decisión no la tomó solo, lo hizo de la mano de su psicóloga, profesional que lo acompañó durante la larga internación. “Había hablado mucho con la psicóloga”, aseguró Serrano y relató que en una de sus tantas visitas “le dije ‘yo estoy por explotar acá’. Además alrededor había mucha gente muy mayor y yo me sentía bien y mejor, estar ahí era agobiante”, reveló.

Es que durante nueve meses en la cama de un hospital, cualquier paciente cambia de postura o pensamiento. “Al principio uno agradece estar bien, estar vivo. Pero después empiezan a fluir los proyectos y las ganas de hacer cosas, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Me habían hablado para ir a Carlos Paz ni bien saliera y tuve una charla adulta con mi hermano Osvaldo Laport que me sentó y me dio dos cachetazos y me dijo ‘pensá en vos, curate’. Recomendación de los médicos también. Pero yo quería hacer teatro, quería trabajar y un año sin trabajar el bolsillo se siente”, contó Roly.

Ante esto, llegó la inevitable pregunta de como hace para mantenerse hasta poder volver a trabajar, “con ahorros”, afirmó sin vueltas. “Yo aprendí a ahorrar. Yo me ponía un sueldo: necesito pagar esto, pagar esto y una platita para ir a comer de vez en cuando o para los cigarrillos. Yo ganaba mil y vivía con 500, los otros 500 a guardar. Así pude ahorrar mucho. Tuve mucha suerte, en muchos trabajos gané bien. Pero se está yendo, como decimos nosotros, el canuto”.

LA INTERNACIÓN

“Pasás por todos esos estados (internado). Porque, por ejemplo, yo estaba muy bien y me sentía bárbaro, muy bien cuidado y de pronto tenía una infección urinaria. Esos diez días había vías, antibióticos y eso te tira todo abajo. O ves cosas ahí adentro, ves el dolor de la gente. Y también ves lo maravilloso que es el trabajo de las enfermeras, de los médicos”, analizó con admiración la labor del personal médico.

En ese sentido, agregó que en esos momentos es cuando más “te aferrás a algo, a los afectos, a los amigos. Un amigo te dice que te a ir a visitar dentro de una semana y esa semana es eterna esperando ese día que te vaya a visitar ese amigo. Mis dos hermanas, dos ángeles, Chachi y Toti, fueron todos los días a la clínica. Un año”.

De los nueve meses los primeros fueron los más difíciles, en especial para sus familiares porque estuvo más de 60 días inconsciente. “No, no vi ninguna luz. Porque me lo han preguntado”, bromeó al respecto el actor para en un tono más serio habló de lo poco que se acuerda de ese momento: “Yo estaba muy gordo y me tenían que rotar para que yo pudiera respirar, si no no respiraba y me moría. Y me manipulaban para limpiarme, asearme. Entonces yo tenía la sensación de que estaba, ¿Viste esos blancos para tirar dardos? Que estaba así, estaqueado ahí, y que venían y me tocaban y me manoseaban y que se abusaban de mí. Eso no lo conté”, detalló con crudeza.

UN NUEVO MUNDO

“Cuando salí era otro mundo. (Cambio) todo, la vertiginosidad increíble en las cosas. El accidente lo tuve en marzo y salí de la internación el 13 de diciembre. Lo que más cambió fue la tele, por ejemplo. El trabajo de los actores. No hay más”, se lamentó Serrano.

En esa línea opinó que “es muy doloroso que no haya trabajo para los actores. A mí me salvó la vida la gente de salud, Imac, las enfermeras, los médicos y todo eso. La obra social de actores está en quiebra porque no aportamos, SAGAI ayuda mucho. Pero en ningún momento me faltó nada y no le falta nada a nadie, no es porque yo era el privilegiado o porque soy Roly Serrano”.

El difícil momento que atravesó le sirvió para comprender la vida de otra manera, para entenderla como una “supervivencia”.

“Creo que la vida es una supervivencia. La vida siempre es una detrás de otra, gracias a Dios, la gente tiene esa necesidad de ir para adelante o de ayudarse. En esos momentos tan difíciles sale lo mejor de la gente y eso es bueno”, indicó.

Pero lejos de centrarse en la resiliencia, término muy usado en estos tiempos, Roly apostó por defender lo colectivo y la ayuda entre las personas. “Se usa mucho la palabra resiliencia y a mí me da un poquito de cosita, porque resiliencia significa arréglatelas solo, ‘puedes hacerlo solo’. Pero yo debo reconocer que muchas cosas en mi vida fueron gracias a la gente que me dio una mano en un momento especial. Alguien que dijo ‘vení, te presto un colchón en mi casa’ o ‘vení, te doy un plato de comida’”, sentenció.

”Me acuerdo que iba en Salta al Mercado Central y esperaba a las señoras mayores, las viejitas que venían con las bolsas llenas, y yo me acercaba y le decía: ¿Señora, la ayudó? ‘Sí, cómo no, hijo’. Y me daba sus bolsas y la acompañaba hasta su casa. Entrabas a la casa, dejaba las bolsas y me daba comida, me daba plata y si tenía una ropa de más me la daba”, recordó sobre su humilde infancia y añadió: “Estamos hablando de otras épocas. La época donde vos a la gente te acercabas y pedías trabajo. Ahora no, hoy es imposible, eso se nos perdió. Se nos perdieron tantas cosas”.