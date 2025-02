Termina “Cobra Kai”, pero no es el final para la saga de “Karate Kid”

Se termina “Cobra Kai”: la serie que nació como pura nostalgia y tuvo una exitosa e inesperada vida estrenará mañana la tercera parte de su sexta temporada, anunciada como “el final” aunque, se sabe, hay más por venir.

Es, en todo caso, el final de esta historia puntual, la del dojo de Daniel LaRusso y su rival histórico, Johnny Lawrence, que se enfrentan al mundo en esta entrega final: una serie de problemas llevó a los dos dojos a unirse y reconciliarse a 40 años del torneo que enfrentó a Daniel-san y Johnny como adolescentes. El gran giro de la serie fue proponer que esa historia que todos vimos en “Karate Kid” se había contado solo desde una perspectiva, la de Daniel: el show inició su primera temporada con Johnny como protagonista, alcohólico y perdido en los márgenes de la sociedad que conseguía empoderarse al reconstruir el dojo de su maestro, Cobra Kai. Los chicos a los que les enseñaba, por otra parte, eran aquellos a los que él le habría hecho bullying de joven: descastados, “perdedores”, que se empoderaban a su vez a través de esa rama agresiva y tóxica del karate.

Toda una metáfora de los tiempos trumpianos, “Cobra Kai” apareció primero en la hoy extinta You- Tube Red, plataforma on demand del servicio de video, y convertida en un éxito impensado se mudó a Netflix, donde se estiró y fue perdiendo su impulso con el correr de las temporadas, involucrando tramas que incluyeron la parálisis de un alumno tras una batalla escolar y, ahora, un campeonato mundial. En el centro, siempre sostuvo la discusión sobre cómo educar a los chicos en estos tiempos. “La serie”, dijo uno de sus protagonistas, Luis Roberto Guzmán, “es una retroalimentación a la educación tanto de padre para hijo como de hijo para padre, y también enseña que no podemos educar como nos educaron a nosotros”.

Ahora, tras viajar a Barcelona, “Cobra Kai” regresa al valle, donde todo empezó. Allí tendrán que medirse de nuevo al Cobra Kai de John Kreese si quieren hacerse con el Sekai Taikai y obtener por fin el prestigio y reconocimiento perdido. “En el Sekai Taikai, los alumnos de Miyagi-Do se enfrentan a nuevos retos y a viejos enemigos mientras compiten por convertirse en campeones del mundo. ¿Conseguirán mantenerse unidos cuando resurjan las rivalidades internas?”, explica la propia Netflix en su sinopsis.

No es la despedida

Es el final para la serie tras siete años, pero no es el adiós definitivo a su universo. LaRusso continuará su aventura como sensei con “Karate Kid: Legends”, la película que unirá el universo del “Karate Kid” original (el de Macchio) con el del remake de 2010 de Jackie Chan, en la que este daba vida a Mr. Han (que enseñaba kung fu).

La película, que se estrena en mayo, presenta al prodigio del kung fu Li Fong, quien tras una tragedia familiar se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han, pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso, y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales. La película es, ante todo, una señal: hay más “Karate Kid” por venir.