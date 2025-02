Lo que dejó la gala Qué significa el triunfo de Beyoncé en los Grammy

Finalmente, Beyoncé lo hizo: en la noche del domingo, en la edición número 67 de los Premios Grammy, ganó el premio al álbum del año, por “Cowboy Carter”, alcanzando, por fin, el máximo galardón de la gala que la había eludido, a pesar de ser la artista más premiada y con más nominaciones de la historia.

La superestrella había sido candidata a esta categoría cuatro veces antes y muchos sentían que había sido desairada. Aunque, a la vez, muchos sintieron que se trataba de un premio consuelo para una artista que marcó época, pero cuyo último trabajo fue menos relevante que el de varias de sus competidoras.

Al ganar el premio al álbum del año con “Cowboy Carter”, Beyoncé se convirtió también en la primera mujer negra en ganar el premio mayor de los Grammy en el siglo XXI. La última fue Lauryn Hill con “The Miseducation of Lauryn Hill”, hace 26 años. Antes de ella estuvieron Natalie Cole y Whitney Houston. Esto significa que Beyoncé es apenas la cuarta mujer negra en ganar premio al álbum del año en los Grammy.

Miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles le entregaron el trofeo a Beyoncé el domingo, una de varias veces que el espectáculo reflejó los recientes incendios forestales que arrasaron con miles de hogares.

“Finalmente, lo vimos suceder, todos”, dijo el presentador Trevor Noah, reconociendo el logro largamente esperado para una de las artistas trascendentales de la música.

Reflejo de que el disco de Beyoncé no fue tan influyente como anteriores trabajos suyos, sin embargo, es que la artista no ganó en los otros dos rubros principales: Kendrick Lamar ganó el premio a canción y grabación del año por su tema de tiradera “Not Like Us” , llevándose a casa dos de los máximos honores de la noche..

MÁS SORPRESAS

Fue sólo una de las muchas sorpresas de la noche en la que Chappell Roan fue nombrada mejor nuevo artista. Roan leyó un discurso de un cuaderno, dirigiéndose a los grandes sellos discográficos y a la industria musical, instruyéndoles a “ofrecer un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”.

La mayoría de los discursos, sin embargo, no fueron políticos sino con Los Ángeles en la mente: al incorporar los incendios forestales a lo largo de la gala, los Grammy pusieron el foco en la resiliencia de la ciudad.

Pero, claro, de todos modos hubo algunas menciones al presente de Estados Unidos y el mundo. Shakira, por ejemplo, ganó el premio al mejor álbum de pop latino por “Las mujeres ya no lloran” y dio un poderoso y breve discurso. “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, dijo.

Y Lady Gaga y Bruno Mars, que se unieron para una versión de “California Dreamin’”, ganaron el premio a mejor interpretación de dúo/grupo pop por “Die With A Smile”, tras lo cual Gaga dijo: “Las personas trans no son invisibles. ... La comunidad queer merece ser elevada”.

Todos debates presentes en Argentina en este momento, como también lo es el de las IA en el arte: finalmente, “Now and Then” de The Beatles, que utiliza tecnología de IA, se llevó el premio a la mejor interpretación de rock, aunque no ganó a mejor grabación del año. Sean Lennon aceptó el premio en nombre de su padre John Lennon: “En lo que a mí respecta, The Beatles es la mejor banda de todos los tiempos”.