Maluma, Karol G y otros artistas, acusados de apología del narco, la violencia de género y la sexualización de niñas

Ni una semana pasó desde el lanzamiento de un 'hit' que reúne a siete exponentes del reguetón en Colombia y la polémica tiene varios flancos abiertos por apología a la narcocultura, sexualización de menores de edad y violencia de género.

Se trata de la canción '+57', lanzada el pasado jueves 7 de noviembre por artistas del género como Feid, Karol G, Maluma, J. Balvin, Blessd, Ryan Castro y Ovy On The Drums, que en sus cinco minutos de duración expone varias de las problemáticas que agobian a la sociedad colombiana. Y no precisamente para denunciarlas.

"Una mamacita desde los 'fourteen' / Entra a la disco y se le siente el ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti / Eso, allá atrá' está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante", dice parte de la letra de la canción que hace referencia a la sexualización de una niña de 14 años.

Pero no es el único pasaje polémico. La letra –que pretendía ser un homenaje a Colombia, al utilizar el código telefónico del país para darle nombre a la pieza– también naturaliza el consumo de drogas, alcohol, la explotación sexual: "Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda / Dice que coma callado y que coma ciego / El sexo tiene código, que plata mata bonito".

La lírica también se encarga de situar a las jóvenes como objetos a merced de la mirada masculina, desde muy corta edad, en contextos específicos como fiestas, donde abunda el consumo de alcohol y estupefacientes.

"No lo digo porque sea un tema de conservadurismo", aseveró al respecto la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, tras identificar en la canción el "patrón de delito" de las redes de trata y explotación sexual. "La canción las pone en un altísimo riesgo (...) les está normalizando un patrón, que lo canten, que lo coreen", añadió.

Indignación en redes

La reacción tardó poco en llegar. Desde periodistas hasta defensores de derechos humanos, pasando por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se unieron al debate que, casi al unísono, condena los valores que predica la canción.

"No podemos permitir que una canción que lleva el indicativo de Colombia (+57) y que está liderada por artistas de Medellín sexualice a las niñas desde los 14 años; la misma ciudad donde el turismo sexual dejó a dos menores de edad drogadas y abusadas por un extranjero. Los casos de explotación sexual han aumentado en un 700 %", escribió la periodista Paula Bolívar en sus redes sociales.

Bolívar hizo alusión así a los casos de explotación sexual de menores en Medellín, que se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos frecuentes de pedófilos y explotadores sexuales de menores. Por esa razón, hasta las autoridades locales han tenido que tomar medidas para frenar el fenómeno.

"Rechazamos música como '+57' porque no contribuye a nuestra lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Al contrario, este tipo de contenido solo refuerza la sexualización de la infancia en nuestro país", alertaron desde la cuenta de X del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por su parte, Petro compartió en sus redes sociales un extracto de la canción que grabó el puertorriqueño Residente junto a Bizarrap, en 2022, y cuya letra critica a los cantantes que hacen apología a la violencia en sus creaciones artísticas.

"Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso / las abeja' hacen miel, pero se las come el oso / no se compra el respeto por ser talentoso / una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso", dice Residente en una parte de la canción.

Sobre ese fragmento, Petro comentó: "Residente se mete bien en el debate cultural abierto en Colombia. ¿La cultura juvenil de Colombia apuesta a la narcoanticultura o al arte liberador?".

Pero otra parte de los internautas le restó importancia a las críticas, centrándose en el hecho de que la canción implica una colaboración entre los artistas más importantes del reguetón en Colombia y ya se ubica en el top de las más escuchadas en varias plataformas a nivel global.