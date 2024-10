Nicole Kidman contó que debió pausar las grabaciones de su nueva película para no "tener más orgasmos"

La actriz estadounidense Nicole Kidman reveló que debió detener las grabaciones de su nueva película “Baby girl” porque no quería tener “más orgasmos” en el set de filmación.

En este sentido, la intérprete de 57 años protagoniza el film de suspenso erótico junto a Antonio Banderas, en el rol de su esposo, y Harris Dickinson, quien encarna al amante de la actriz. Kidman interpreta a una poderosa jefa de empresa casada que se enamora de un joven pasante pervertido llamado Samuel.

El film se considera su actuación más atrevida hasta el momento y en esta nueva experiencia, Kidman contó: “Hubo una enorme cantidad de intercambio y confianza y luego frustración. Es como, 'No me toques'” y agregó: “Hubo momentos mientras filmábamos en los que pensé: 'Ya no quiero tener más orgasmos’. No te acerques a mí. Odio hacer esto ¡No me importa si no me vuelven a tocar en mi vida!”.

Babygirl - Tráiler Oficial en español

“Ya lo superé. Estaba tan presente en todo momento que era casi como un agotamiento”, concluyó al respecto. De la misma manera, el actor londinense Harris, de 28 años, contó que necesitaba un descanso de su intenso papel.

El thriller está escrito y dirigido por la holandesa Halina Reijn quien incentivó la visión femenina dentro del lugar de trabajo. Desde un principio, Kidman consideró que el guión era divertido y a la vez la “excitó”: “También me sentí como hipnotizada”.

“No creo que hubiera podido hacer esto con un hombre. La única forma en que podía lograrlo era con ella, porque nos sentábamos a hablar de cosas muy secretas y vulnerables. Sabía que estaba segura con Halina”, concluyó la intérprete al referirse a Rejin.