Ángel de Brito aseguró que Alberto Fernández tenía una relación con una ex Gran Hermano

Alberto Fernández sigue en el ojo de la polémica tras la investigación por la causa Seguros y la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez en su contra.

Después de que salieran a la luz videos comprometedores del ex mandatario y Tamara Pettinato, ahora, Ángel de Brito reveló en LAM que el ex presidente habría mantenido una relación de más de cuatro años con una ex participante de Gran Hermano y que ella, se habría enterado del vínculo entre Alberto y Fabiola por los medios de comunicación.

El conductor interrumpió su programa para avisar que la ex Gran Hermano lo llamó para confirmarle la relación entre ella y Alberto y, sin revelar su nombre, solo comentó que es una mujer de ‘50 y pico’.

“Me dijo ‘Yo era la novia de Alberto y de repente me enteré de que la novia era Fabiola’”, reveló el conductor y agregó: “Esta persona salió con Alberto Fernández cuatro o cinco años y el día en que lo eligieron como candidato a Presidente, la novia de ese entonces le manda un mensaje felicitándolo”.

“Ella le dijo que no le había contado nada, pero Alberto tampoco sabía. Él le dijo ‘Ahora no puedo hablar, te llamo después’ pero a las pocas horas empiezan a aparecer en las redes sociales las fotos de él con Fabiola como pareja. La señora se decepcionó y tiene varias cosas para contar”, contó sobre su breve charla con la ex Gran Hermano.

De Brito sostuvo que la ex hermanita le dijo que ella no sufrió hechos de violencia de parte del exmandatario y que desconoce la persona que los medios dicen que es. También aclaro que la relación entre ellos no era ni de ‘amantes’, ni ‘oculta’.

A esto último, Marcela Feudale aportó que habría un supuesto acuerdo entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández para que ella sea la primera dama, aunque su relación ‘no tenía futuro’.