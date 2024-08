Florencia de la V: “Voy a ser abuela”

Florencia de la V sorprendió a sus seguidores durante el fin de semana al hacer un extraño posteo en el que mostraba un oso gigante de peluche y un festejo que parecía que hablaba de la llegada de un bebé.

“Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría”, escribió la conductora de Intrusos, al pie de las fotos que compartió en sus redes donde mostró además del peluche una mesa decorada y unas copas de champagne.

Al comenzar su programa, Flor de la V se vio en la obligación de aclarar de qué se trataba ese posteo, debido a la cantidad de mensajes que estuvo recibiendo durante el fin de semana.

“Qué fin de semana, antes de comenzar tengo que decir para toda la gente que me preguntaba si voy a ser madre nuevamente y no. Mamá no voy a ser, voy a ser abuela. Tengo una emoción, tuvimos una celebración en mi casa el fin de semana, hice unos posteos y la gente empezó a preguntar como loca”, comenzó a contar la conductora.

Luego aclaró que el que será padre es el hijo de su marido, Pablo Goycochea: “Fue una sorpresa para el hijo de Pablo, nos juntábamos después de la noticia y los quise agasajar. Para una familia, la llegada de un bebé es una alegría y una celebración y más cuando es tan deseado”.

Flor de la V, emocionada: "Soy abuela, no lo había dicho nunca"

“Cuando me enteré la noticia, fue una emoción tan grande, tan enorme. Los conozco de chiquititos, yo estoy medio de costadito porque es hijo de Pablo, pero igual me toca porque es mi familia ensamblada y los quiero muchísimo a los chicos. Les agradezco el amor desmedido en estos momentos tan complejos, de tanto enojo, tanta furia, tanto dolor y tanta tristeza”, cerró Florencia de la V.

Hace seis años, la conductora de Intrusos se había convertido en abuela por primera vez cuando la hija de su marido recibió a su bebé.