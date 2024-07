Coti Romero confirmó su relación con Nacho Castañares y como quedó con la Tora: qué dijo

Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron su romance con una imagen juntos en la cama el pasado fin de semana. Esto despertó una polémica por la amistad que la correntina mantiene con Lucila Villar, quien fue ex pareja de Castañares.

En recientes declaraciones con LAM (América), Coti se refirió a como quedó su relación con la ex hermanita: “Yo en su momento lo dije, nosotras no éramos amigas pero si yo la consideraba amiga y ella seguramente a mí también. Éramos compañeras, pero no voy a salir a decir que está equivocada ni nada porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Pido disculpas si le dolió”.

“Realmente me enamoré y no lo voy a ocultar, ya está. Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, me enamoré. Se dio así, antes no pasaba nada entre nosotros y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, espacio y pasó", agregó.

La correntina confirmó lo enamorada que está de su nueva pareja y que busca mantenerse enfocada en su felicidad. Además, fue contundente sobre Lucila Villar: "Yo la quería a La Tora y todavía la quiero, que no haya relación no quiere decir que se haya terminado el amor, pero uno cuando empieza a sentir algo por alguien más no lo puede frenar".

En una charla sincera, Coti explicó que decidió priorizarse al entablar una relación con Nacho: "Puedo decidir no hacerlo, pero yo sufrí un montón y dije por fin conozco a alguien que me trata bien y es buena gente. Me permití sentir y pensé que ojalá que lo entiendan. Es normal, suele pasar y está bien, yo no digo que me comporte bien, también digo que me comporte mal pero elegí ser egoísta"