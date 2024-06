MARINA CALABRÓ SE VA DE SU TRABAJO

La renuncia de Marina Calabró a su rol como columnista al programa Lanata sin filtro, por Radio Mitre, tomó por sorpresa a los oyentes. Si bien se rumoreaba su salida del ciclo de radio desde que se acortó su duración, no fue hasta que Ángel de Brito lo dijo el martes por la tarde que se confirmó. Ante el revuelo de su decisión, su expareja y compañero en el programa, Rolando Barbano, salió a hablarlo en un móvil de Buenos días, América (América) a tan solo tres días de su partida.

Tan solo minutos antes del inicio del programa, el exnovio de Marina llegó a la calle Mansilla y fue interceptado por varios cronistas. Lejos de evadirlos, se refirió a la renuncia de la columnista: “Siento tristeza porque es una gran compañera, el número uno, una gran periodista.” “Como ya lo he dicho yo innumerables veces, es una de las mejores periodistas de la Argentina y, bueno, es una pena no poder trabajar con ella…”, continuó.

“¿Lo había comentado con vos?”, le consultó uno de los noteros. Por su parte, el periodista indicó: “Sí, cuando salíamos fue en el momento en que se conoció que el programa iba a tener una hora menos y lo hablamos.” A ella no le gustaba, intentó probar y bueno después terminó mi relación con ella. No sé exactamente por qué lo hace ahora, eso se lo tienen que preguntar a ella, pero en marzo cuando estábamos juntos quería irse. Y bueno, pasó”.

También fue consultado por los motivos de su abrupta y reciente salida: “Ahora, por qué quiso irse, yo entiendo que ella planteó que es una cuestión profesional, ella quiere seguir creciendo. Marina está en el mejor momento de su carrera, es inteligente, culta, informada, divertida y entretenida. Cualquier programa le gustaría tenerla y estoy seguro de que será un éxito”.

A continuación, volvió a referirse a la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio. Mencionó que no estaban en pareja en ese momento ni tampoco ahora, por lo que no quería hablar de “algo íntimo” sobre ambos. A su vez, mencionó las críticas que recibió tras esa noche: “No me afectaron, me paré a hablar de Marina porque pienso que merece mi palabra y mi homenaje, no porque ella esté esperando algo de mí, pero yo se lo debo”.

“Ayer habló cuando estábamos todos nuestros compañeros… solo nos dijo que el viernes era su último día. Habían dicho que lo iba a anunciar el jueves, no sé por qué se supo ayer”, explicó, sorprendido, ante la inminente salida de Calabró de su columna.

Luego de Barbano, la protagonista de la noticia tuvo su lugar para hablar sobre este tema. “La decisión la había tomado y la venía procesando desde marzo, es como dijo Ángel. Más que nada estaba buscando el momento oportuno para hacerla efectiva, porque ya lo había pensado”, señaló la integrante del ciclo ante los cronistas que la esperaban a las afueras de la radio. “Lo que me la postergó fueron la nominación a los Martín Fierro y la internación de Lanata”, añadió.