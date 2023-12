Julieta Poggio sufrió un accidente en un barco: cómo le quedó la cara

Julieta Poggio sufrió un accidente cuando se encontraba en una fiesta en un barco con un grupo de amigos, previo al festejo de la Navidad.



“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos”, relató la ex participante de Gran Hermano en un video que grabó a sus seguidores para llevarles tranquilidad.

"Gracias por todo el amor y no se preocupen", escribió Julieta en sus redes sociales, luciendo unas gafas enormes para ocultar algunos de los golpes que tenía en su cara.

Para ella, la situación fue muy preocupante ya que trabaja de su imagen y es la cara de varias campañas publicitarias. Además, tiene mucho trabajo porque está en pleno regreso de Gran Hermano y fue una de las elegidas para opinar sobre los nuevos jugadores y estar cercana al formato, como lo hizo durante en primer programa acompañando a entrar a la casa a cada uno de los participantes.

Julieta se lastimó muy cerca del ojo y le tuvieron que poner dos puntos, por lo que deberá esperar unos días a que cicatrice hasta que puedan sacárselos y continuar con los cuidados para su recuperación.