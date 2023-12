Escándalo en Gran Hermano tras la primera eliminación: gritos entre Furia y Sabrina

Gran Hermano 2023 tuvo su primera gala de eliminación. Si bien muchos pensaron que se quedaría afuera Juliana porque había pedido que la votaran para irse del reality, finalmente el elegido por el público para abandonar la casa fue Hernán.

Tras la partida del cordobés, Juliana, más conocida como "Furia", dijo: "Tengo muchas emociones juntas". Y luego empezó a criticar a Sabrina, la participante que ingresó un día más tarde a la casa y ganó la prueba del líder en la primera semana. "Bueno, básicamente cuando te preguntan hablás en plural como si fueras la jefa de la casa", comenzó a acusarla.

"Digo, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero? Me tenés que entender, no tenés que hablar en plural", continuó Furia. Pero Sabrina no se quedó callada y acusó a su compañera de ser una "maltratadora".

"Eso es lo que vos pensás, yo no maltraté a nadie", respondió Juliana, pero Sabrina le aseguró que estaba presente y fue testigo del maltrato a otro jugador.

La pelea iba subiendo en intensidad y algunos chicos empezaron a acercarse para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces Furia dijo que "hay un grupete hermoso que básicamente no me banca. Y yo con eso no puedo hacer nada. O sea, tengo que seguir viviendo acá adentro. O sea, ¿qué te jode?". Y mirando a Sabrina siguió: "A mí me jodió básicamente que te pares acá y hables en plural como si a todos les molestara lo que yo hago o lo que no hago".

Isabel fue una de las más afectadas por la pelea: "A mí me pone muy mal esto. Es muy molesto. No podemos estar peleando así, no se puede estar peleando así".