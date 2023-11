Leonardo DiCaprio habría encontrado a su "mujer ideal" (y mayor de 25) en Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti no solo se ha convertido en una de las modelos más cotizadas a nivel internacional, sino que también ha pasado a ser uno de los personajes más perseguidos de la prensa del corazón. El motivo, su incipiente relación con Leonardo DiCaprio, que parece haber sobrevivido al verano y que algunos ya apuntan que podría ser la definitiva para el oscarizado protagonista de Don't Look Up.

La joven modelo italiana, que cumplirá 26 años el próximo mes de junio, sale desde hace unos meses con el actor, conocido de sobra por su fama de rompecorazones. Un año después de acabar su relación con la actriz argentina Camila Morrone, el actor parece haberle dado una nueva oportunidad al amor con la maniquí italiana, con la que tiene muchas cosas en común.

El Daily Mail ha contactado con el entorno del actor, de 48 años, que han confirmado que el intérprete estaría "loco" por la supermodelo, e incluso piensan que podría ser ella la que acabase con esa mala fama que persigue al actor con respecto a sus conquistas.

La primera vez que se les pudo ver juntos fue el pasado mes de agosto, dejándose ver juntos y en actitud muy cariñosa mientras disfrutaban de unas vacaciones. Al parecer, la modelo italiana comparte gran parte de los intereses del popular actor. Entre otras cosas, estar muy comprometido con el medio ambiente, algo por lo que ella también estaría muy interesada.

Según el entorno del protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, el actor encuentra cada cosa que descubre en su nueva pareja "intrigante", y nada podría gustarle más. Además, estaría encantado con la edad de la joven, ya que no le importaría acabar con su fama de no salir con mujeres menores de 25.

Vittoria es actualmente la modelo más conocida de Italia, y está conquistando las pasarelas a nivel internacional. Hace unas semanas, deslumbraba en la Semana de la Moda de París, donde desfiló de la mano de firmas de primera fila como Chanel, Gucci o Balenciaga.

Ceretti es considerada la modelo más famosa de Italia en la actualidad.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de su incipiente relación, aunque cada vez son más las veces que se ha podido ver juntos a la pareja. La última, en una celebración de Halloween en la que incuso se vio a la modelo abrazando al actor e introduciéndole la mano por el pantalón.

La modelo estuvo casada anteriormente con el dj Matteo Milleri, de quien anunció su separación en junio. El pasado sentimental del actor es mucho más conocido, siendo sus relaciones más serias las que mantuvo con Gisele Bündchen (2000-2005), Bar Refaeli (2005-2011) y Camila Morrone (2017-2022). Los últimos rumores apuntaban a que el actor mantenía un romance con la también modelo Gigi Hadid.