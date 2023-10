Juanita estalló al aire contra Charlotte

Juana Viale estalló contra Charlotte Caniggia por bajarse de su programa a último momento y no tuvo filtro. La conductora le pasó factura al aire y disparó: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”.

Juana Viale regresó a El Trece con una nueva temporada de Almorzando con Juana y al comienzo del programa hizo un descargo contra Charlotte Caniggia por dejarla plantada.

La participante del Bailando 2023 (América TV) estaba invitada a la Mesaza junto a Darío Barassi, LGante y Luciano Cáceres, y fue reemplazada por Luciana Geuna. “Les quiero contar que tenemos una mesaza digna de domingo, pero antes cabe aclarar que nosotros estuvimos en el junket de prensa anunciando la mesa, y la señorita Charlotte Caniggia no viene hoy porque no se estaba de humor”, comenzó diciendo la nieta de Mirtha Legrand

“Y el representante, Fabián Esperón, maltrató a toda la producción y a mis productoras, porque Charlotte se había comprometido a venir y no vino, Pero igual, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, cerró explosiva Juana Viale.

“La señorita Charlotte Caniggia no viene hoy porque no se estaba de humor”, dijo la nieta

¿POR QUÉ SE BAJÓ?

Según revelaron en LAM (América TV), esto sucedió debido a que la hermana de Alex Caniggia no iba a poder sortear las preguntas sobre lo que contó Coti Romero que era su pensamiento sobre Zaira y Wanda Nara, lo cual terminó en la renuncia de la modelo al streaming del certamen.

A su vez, Ángel de Brito habló con Nacho Viale, quien estaba muy enojado por la falta de compromiso y la manera en la que Esperón trató a la producción: “Hay varias cosas que a mí no me gustan. Primero que se le falta el respeto a un grupo de trabajo. Segundo que la persona que la representa a Charlotte le faltó el respeto a las chicas”.

“Comenzó una de debacle con productoras llorando y de más que no estaba dispuesto a bancarme. Lo llamé a este señor y le dije a verdad que no me importa Charlotte Caniggia. Es un personaje de la tele”, sentenció el hermano de Juana Viale.