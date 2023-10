Video: el impresionante show de U2 para inaugurar el Sphere de Las Vegas

La banda irlandesa U2 dio un impresionante show para inaugurar el Sphere de Las Vegas, ante más de 18 mil personas.

Los ganadores de 22 Grammys y liderados por Bono tuvieron el honor de inaugurar la mega estructura esférica más grande del planeta, que se encargará de llevar a un nuevo nivel a los eventos musicales.

El show inaugural comenzó con la canción “Where the streets have no name”. El estadio, ubicado en The Venetian Resort de Las Vegas, tiene capacidad para 18.600 personas y unos efectos visuales increíbles gracias a sus pantallas que van desde el piso hasta el techo dentro de la esfera.

Una gran cantidad de estrellas no se quiso perder el show. Entre las más destacadas, se pudo ver a Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Dakota Fanning y Maria Sharapova, entre otras.

La estructura cuenta con 1,2 millones de pantallas LED, es una enorme bola de 112 metros de alto y 156 de ancho (que le permitirá brindar una proyección con la mejor resolución que existe, 19 mil x 13,5 mil píxeles) y albergará recitales y eventos deportivos como la NBA Summer League, la NHL y combates estelares de boxeo y artes marciales mixtas. Además, ya tiene el récord por ser la estructura esférica más grande del mundo.

Así se vio el show de U2 en el Sphere de Las Vegas