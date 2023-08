Michael Bublé irrumpió en el escenario de Foo Fighters para mostrar su versión más rockera

Michael Bublé y Luisana Lopilato estuvieron disfrutando de uno de los shows de Luis Miguel en el Movistar Arena y hasta habrían comida con el cantante mexicano en el Hotel Faena, luego de la presentación. Pero la pareja ya dejó el país porque el músico canadiense estuvo en San Francisco, disfrutando del show de Foo Fighters.

La banda liderada por Dave Grohl suele invitar a fanáticos al escenario para cantar alguno de sus temas, pero esta vez organizaron algo que dejó a todos con la boca abierta. Michael Bublé estaba mezclado con el público, sosteniendo un cartel que decía "Yo amo a Bublé". Empezó a sonar la música de uno de sus temas y preguntaron a la audiencia si alguien sabía la letra, entonces Bublé levantó la mano, lo señalaron desde el escenario y lo invitaron a subir.

El canadiense aceptó la invitación y cantó con la banda su tema "Haven't Met You Yet", en versión rockera, generando una gran repercusión entre el público presente. “El momento llegó finalmente, me pidieron que sea parte de Foo Fighters”, bromeó Bublé. Dave contó que el cantante viajó especialmente desde Argentina ese mismo día para acompañarlos en el escenario con esa canción.

"Haven't Met You Yet" es el tema con el que selló su amor con Luisana Lopilato. La actriz argentina participa en ese videoclip que fue filmado cuando recién comenzaban a salir. Años más tarde llegaría el casamiento -celebrado en Argentina y en Canadá- y sus cuatro hijos: Noah, de 9 años, Elías, de 7, Vida, de 4 y Cielo, de 10 meses.