Yanina Latorre, sobre Antonela Roccuzzo: “Sola no logró nada, está siempre un paso detrás del jugador”

Yanina Latorre fue entrevistada por Terapia Picante y opinó sobre la botinera más famosa del momento y más admirada a nivel mundial, Antonela Roccuzzo,, que deslumbra a cada paso que da, ya sea en el estadio del Inter de Miami viendo a su marido, Lionel Messi, o paseando por la Florida con sus hijos.

“¿Qué le recomendarías a una chica que está saliendo con un futbolista joven?”, le preguntaron a Yanina y ella respondió: “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos”.

Después puso como ejemplo a Antonela: “A Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi”. “Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando, pero está siempre un paso atrás del jugador", aseguró la panelista de LAM.

“Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no chupa, pero sos eso. Les crías los pibes, le tenés la casa, lo ayudas en la mudanza, todo para que el rey, en mi caso era Diego, esté contento", concluyó.