Billie Eilish habló tras las críticas que recibió por su físico: “Lastiman mis sentimientos”

Billie Eilish habló sobre los comentarios que recibe por su apariencia física. Cuando alcanzó la fama, la cantante estadounidense se caracterizó por utilizar combinaciones de colores poco comunes en su cabello y prendas de ropa oversize convirtiéndose en un blanco fácil para las críticas.

La cantante decidió dejar atrás ese look y mostrarse más sensual como un reto con ella misma. “Pasé la mayor parte de mi vida siendo muy masculina y aniñada, y hace un par de años me dije: ‘¿Sabes qué? Puedo ser lo que quiera cuando quiera. No necesito demostrar siempre a todo el mundo que soy una marimacho. Eso es lo que soy, pero también soy este tipo de chica. También soy femenina, y también soy sexy, y también soy guapa, y también soy como, nada de lo anterior, y simplemente soy yo”, reveló en una entrevista con British Vogue.

Sin embargo, tras este cambio también debió afrontar críticas contra su físico y la cantante habló al respecto. “Nadie puede decir nada sobre mi cuerpo sobre lo que yo no tenga una opinión más fuerte”, sostuvo Billie y añadió: “La he pasado mal, para ser honesta, todavía lo estoy descubriendo. En definitiva, es una vida extraña”.

Billie aseguró que está más ocupada en ella misma que en lo que dicen los ‘haters’, aunque igual le afecta esta situación. “Me gusto más que antes, y me interesa más cómo me siento yo que cómo se sienten ellos. Pero también puede que eso sea una estupidez, porque sigue hiriendo mis sentimientos como la mi*rda”, explicó.

En referencia a cómo le afectan este tipo de críticas, la intérprete de “Bad Guy” señaló que en otro momento de su vida le hubieran hecho mucho daño. “Creo que si fuera más joven, como si Internet se hablara de mí de la forma en que lo hacen ahora cuando tenía como 11 años, no creo que sería capaz de existir, para ser honesta”, remarcó.

La cantante contó los métodos que utiliza para evitar sentirse mal con los comentarios negativos. “Me gusta tomar largas duchas, jugar con el móvil, estar cerca de perros grandes y pasar tiempo con mi familia”, comentó Billie sobre las terapias que utiliza.