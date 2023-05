Martín Liberman quedó expuesto por un canje que le salió mal

Muchos famosos acostumbran a recibir llamados de marcas de todo tipo para publicitar algún producto a cambio de un canje. Pero hay otros que deciden ir en busca de ese beneficio siendo ellos los que proponen la acción comercial.

Esto último es lo que intentó hacer el periodista deportivo Martín Liberman al comunicarse con trabajadores de la heladería Lado Bueno para recibir helado a cambio de una mención en redes sociales.

“Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”, escribió el periodista, pero la respuesta no fue la esperada: “Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos!”.

No conforme con esta respuesta, Liberman hizo mención de la heladería, pero con una crítica: “Si pedís helado en @ladobuenook es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”.

Ahí fue cuando la heladería decidió responder con la charla privada que habían mantenido con el periodista cuando les pedía canje.

Luego redoblaron la apuesta criticando al conductor por sus dichos contra Lionel Messi: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”.