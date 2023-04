La respuesta de Lucas Benvenuto a Jey Mammón: "¿Qué ironía, ¿verdad?"

Tras una semana de silencio, luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual en su contra, Jey Mammón decidió dar la cara mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram y que trajo muchas repercusiones porque reconoció haber tenido un vínculo con Lucas Benvenuto, aunque resaltó que lo conoció a los 16 años y no a los 14.

Más tarde, el conductor le dio una entrevista a Jorge Rial y, según se pudo ver en el adelanto, se lo ve muy consternado, en “shock” y tomando “clonazepam todo el tiempo”. Además, le habló a Lucas y le deseó que pueda “sanar su alma”.

Benvenuto, al ver estas declaraciones, decidió responder desde su Instagram. “14, yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, fue lo primero que posteó. Después tomó una frase del conductor para responder en base a esa declaración puntual. “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma”, dijo Jey, y Benvenuto respondió: “Cuando tenía 14 año me decías lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad? Marcelo Rocca Clement (denunciado por abuso) me decía lo mismo pero a los 12. Están cortados por la misma tijera estos HDP”.

“Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por TELEVISIÓN y desea ‘que mi alma sane’. Qué grande los medios”, ironizó Lucas, quien luego habló de resiliencia en sus redes.

Lucas Benvenuto denunció en 2020 a Juan Martín Rago -verdadero nombre de Jey Mammón-, sin representación legal y en medio de la pandemia. Mediante zoom, le explicaron que por el paso de los años ya había prescripto el hecho. Todo había quedado silenciado hasta que Karina Mazzocco lo convocó para hablar sobre el caso de Marcelo Corazza y la red de corrupción de menores, ya que él había logrado buenos resultados en sus denuncias anteriores, con condenas firmes. Durante esa entrevista, contó sobre su denuncia a un conductor de Telefe y la emisora, ese mismo día decidió desvincular al conductor.