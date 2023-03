Xuxa, la mujer de las seis décadas que vivió entre los amoríos y las polémicas

La popular prestadora y cantante brasileña Xuxa, como es conocida María das Graças Meneghel, celebró ayer 60 años de vida con una colección de récords, noviazgos famosos y polémicas que marcan sus más de cuatro décadas de carrera.

Las celebraciones comenzaron desde esta semana con la participación de la también modelo y actriz en varios de los programas de la red de televisión Globo, el canal donde más permaneció, y en un crucero privado en la costa brasileña con familiares y amigos cercanos. “Les voy a contar un secreto: Estaba loca para llegar a esta edad. Dicen que después de los 60 años, cuando uno se vuelve anciano, puede hablar lo que quiere y nadie critica tanto”, declaró Xuxa en entrevista al diario ‘Extra’ de Río de Janeiro.

Bastante ausente este año de sus redes sociales, Xuxa participó activamente en la campaña política a favor del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La artista volvió a Globo en 2021, canal al que dejó en 2015 después de 29 años, para un documental sobre su vida que todavía está siendo producido y en el que se reencontrará después de 19 años con su antigua empresaria Marlene Mattos, con quien tuvo varias polémicas.

Entre 2015 y 2020, Xuxa presentó un programa para el público adulto en la TV Record, canal con el que no renovó al final de su contrato. Además del éxito en Brasil, su programa también fue transmitido en toda Latinoamérica e incluso llegó a tener ediciones propias locales en países como Estados Unidos, España y, principalmente, Argentina.

Su popularidad en Argentina comenzó en los años 90, cuando presentó el programa infantil “El show de Xuxa”, inspirado en el programa brasileño con el mismo nombre que ella también presentaba.

“El show de Xuxa” se estrenó en Telefe el 6 de mayo de 1991. Luego tuvo una temporada en Canal 13, mientras el formato se iba replicando en 17 países de habla hispana. En 1992, en el pico de su éxito, alternaba la grabación de tres programas simultáneos: “Xou da Xuxa” en Brasil, “El show de Xuxa” en Argentina para toda Latinoamérica y “Xuxa Park” en Telecinco para España. Su audiencia era de 200 millones de espectadores. De allí saldría “Ilarié”, parte del disco “Xuxa 3”: el trabajo se convirtió en Guinnes Records por ser el disco infantil más vendido en todo el mundo.

La “Reina de los Bajitos”, como es llamada por sus trabajos con el público infantil, con decenas de películas y discos, está actualmente casada con el cantante Junno Andrade, con el que completó diez años en diciembre pasado.

LOS ESCÁNDALOS DE LA DIVA

Madre de una hija, Sasha Meneghel, de 24 años y fruto de su relación con el actor Luciano Szafir, Xuxa ha tenido numerosos romances, y también varios escándalos. Entre sus célebres novios están los fallecidos Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, el astro del fútbol con el que tenía una diferencia de 23 años de edad (y ella solo tenía 17) y estuvo entre 1981 y 1986, y Ayrton Senna, el tricampeón mundial de Fórmula Uno del que fue novia entre 1988 y 1991.

De Pelé contó que lo traicionó constantemente: “Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’. Al cumplir 23 años –cuando se separó-, mi vida estaba cambiando mucho”, relató Xuxa.

También podría haber sido la mujer de Michael Jackson: en 1992, el Rey del Pop le ofreció casarse, a través de su manager, a La Reina de los Bajitos. “Su gente me llamó para ir a Neverland; cenamos, vimos una película, hablamos; él sabía todo de mi vida. Inmediatamente después su manager me preguntó si me gustaría formar una familia con Michael, que a él le gustaría tener hijos conmigo. Para mí, él era un ídolo, pero de ídolo a otra cosa era diferente. Mi respuesta obviamente fue no”.

Dueña de una vida tan exitosa como turbulenta, Xuxa contó que fue abusada sexualmente. “Yo viví eso en mi infancia, hasta mi adolescencia; creo que a los 13 años fue la última vez. Como ya estaba desarrollada físicamente y llamaba la atención… yo fui abusada, sé lo que un niño siente”, se sinceró en la cadena O Globo. Las situaciones, relató en sus memorias, “me hicieron tener una locura por la limpieza. Me baño de tres a cuatro veces al día. Si lo que escribo en este libro ayuda a un niño que pasó por el mismo horror que yo, valió mi dolor, mis esfuerzos y el amargo sabor de haber hurgado en él. Quiero estar con niños porque ellos no harían daño”.

Curiosamente, también estuvo, involuntariamente, del otro lado de la moneda: en 1982 trabajó como actriz en la película “Amor, extraño amor”, interpretando a una prostituta que mantenía una relación con un niño de 12 años en el burdel donde trabajaba. El film de Walter Hugo Khouri era de alto contenido erótico y fue estrenado solo para mayores. Ella tenía solo 17 años.

La película es una cruz que aún sigue cargando: logró sacarla de circulación en casi todos los países, pero perdió con Google un juicio en el que intentó que el gigante de Internet elimine la búsqueda de su nombre sumado al término pedofilia.