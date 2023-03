Diego Ramos y Roberto Piazza se pelearon por el caso Mammon

Diego Ramos y Roberto Piazza se cruzaron por el caso de Jey Mammon. Piazza dijo, en relación al caso del conductor, que “hay dos vidas destruidas”, la de Jey y la del joven Lucas Benvenuto, alegando que el conductor no es un psicópata y que por “una calentura momentánea, son dos vidas destruidas”.

Ahí entró Ramos: “Se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’”. “Es un delito, total y absolutamente”, coincidió Piazza, pero aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Mammon “no se puede decir las verdades de lo que pasó”.