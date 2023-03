Dardos de Jimena Barón contra Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Jimena Barón tuvo una vuelta explosiva a los escenarios y en su primera presentación disparó sin piedad contra Daniel Osvaldo, padre de su hijo, y su actual pareja Gianinna Maradona.

Aunque el show se realizó el pasado 11 de marzo en la Vendimia para Todos en Mendoza, las imágenes fueron difundidas en las últimas horas. La cantante y actriz, que este año lanza su nuevo disco, deslumbró a miles de personas y lanzó filosos dardos.

Ante la multitud, Barón recordó su relación con Osvaldo y la amistad que tenía con Gianinna Maradona. Sin mencionar a ninguno de los dos, la actriz interpretó tres de sus éxitos y apuntó sobre quienes los inspiraron. “A Mendoza trajimos la trilogía, que es La araña, La cobra y La tonta”, empezó.

“Son como tres tomos fundamentales que hay que tener en la vida. Amigas de mierda, no. Un novio de mierda, no. Andar haciéndole pollo a cualquiera, tampoco”, expresó ante el público que la ovacionó.

La artista pasó ese fin de semana junto a hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja actual, Matías Palleiro.

Este sábado en su cuenta de Instagram, la artista publicó un resumen de sus horas en la provincia de Cuyo, pero lo que más llamó la atención fue el vestuario que eligió para la fiesta. “En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primer vez en este 2023, llenamos el Auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sanguchitos del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo. Finalmente volviendo. Soy feliz”, escribió en el posteo.

Vale recordar que Jimena Barón presentó esta semana el nuevo videoclip “Los Locos” a través de las diferentes plataformas, como Youtube, Spotify, Amazon Music, entre otras.

En esta oportunidad, la popular artista aparece al comienzo del video con un vestido de novia entrando a una iglesia para casarse. “Al fin un hombre bien, que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta, aprendí. Todos pueden ver que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, Que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien”, expresa la intérprete.