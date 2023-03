Tras lanzar su nuevo simple, “Letra Mal”, Billordo se presenta en Junín

Dos artistas platenses confluirán, el viernes, en un show en Junín: Billordo, pionero del indie rock, que acaba de lanzar su nuevo simple, “Letra Mal”, y Tus Ojos Relámpago, que se presenta en plan solo set. El concierto tendrá lugar en Aquí Café Bar y Arte, en Ataliva Roca 139, desde las 11.30.

Grabado en Romaphonic (ex Circo Beat) con Eric Kamatsu, que trabajó con Andrés Calamaro, La Vela Puerca, Bersuit, Tan Biónica, Ramón Ayala, y mezclado en Romaphonic (ex Circo Beat) por Lou Baumann, Letra Mal fue masterizado en Chicago, EE.UU. por Carl Saff. que trabajó con Lee Hazlewood & Nancy Sinatra, Sonic Youth, Dinosaur Jr, Thurston Moore, Bill Callahan, Guided By Voices, Weezer, Coco Rosie, The Residents, entre otros.

Folk, indie, punk

Billordo es un músico de indie folk acústico, oriundo de La Plata. Con 18 discos editados y una vasta carrera (con 23 años de trayectoria) ha dado shows en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, España, Francia, Alemania. Holanda, República Checa, Austria, Dinamarca, Italia, Escocia, Inglaterra, Gales y Catalunya. En vivo se presenta sólo con su voz y su guitarra llevando adelante su independencia.

Compartió shows con Palo Pandolfo, Rosario Bléfari, Leo García, Boom Boom Kid, El Mató a un Policía Motorizado, Miranda, Flema, 2 Minutos, Daniel Melero, Juana La Loca, Javier Martínez, Loquero, Katarro Vandáliko, Patrick Smitten, Nerdkids, Los Látigos, Peligrosos Gorriones, Massacre, Francisco Bochatón, Jaime Sin Tierra, Fantasmagoria, Checha Superuva y más.