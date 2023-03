Lali se consagra como figura del pop tras agotar entradas en el estadio de Vélez

La gira de la popstar local que comenzó en junio de 2022 en el Luna Park y que la llevó por varios puntos de Argentina y países de Latinoamérica, Europa y Asia, finalizó con un estadio José Amalfitani con entradas agotadas por una entusiasta y joven concurrencia de fans de la cantante, en su mayoría adolescente y femenina, especialmente ataviada para la ocasión, tal como Lali suele promover.



Con una estética escénica que evocaba ambientes industriales de clásicos del cine mudo como "Metrópolis" (1927) y "Tiempos Modernos" (1936), la además actriz transcurrió la primera parte del show cantando con un pie de micrófono con apariencia de cadena al abrir con "Eclipse", "Asesina", "Tu novia" y "2 son 3".



Luego de avanzar en la apertura del concierto vestida con un total look negro rockero compuesto por un bralette de cuero con tachas a juego con el pantalón del mismo material con un trench también oscuro, la artista realizó su primer cambio de vestuario y salió con un catsuit transparente de lentejuelas y brillos con líneas negras para dar lugar a una etapa del espectáculo más pop.



Acompañada por 16 bailarines, que fueron oportunamente besados en la boca por la estrella de la noche a lo largo del show que se extendió durante dos horas, la banda que acompañó a Lali estuvo compuesta por intérpretes de bajo, guitarra, batería, percusión, teclados, trompeta, saxo y cuatro coristas.



La aproximación movida en cuanto a los tempos del recital estuvo muy apoyada por destacadas performances de baile de la propia Lali, quien en varios de los temas priorizó esa actividad para darle mayor centralidad y optó por no cantar sino reproducir su voz tal cual fue grabada en las canciones originales.



También en el primer tramo del show sorprendió al enfervorizado público la llegada del dúo vocal que conforma Miranda, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, que interpretó su hit "Yo te diré" inicialmente en soledad y luego con Lali, que emergió de debajo del escenario en una suerte de ascensor que la sumó a la colaboración musical.



"Cómpreme un brishito", la canción publicada esta semana con videoclip dirigido por Lali, también tuvo su momento en el estadio de Vélez y, según su autora, el track es relevante por ser una de las primeras canciones que hizo para su próximo disco, "que define mucho" al álbum venidero.



Para complementar temáticamente el estreno oficial de ese tema en vivo, la joven hizo un nuevo cambio en su ropa y salió con un vestido corto de corset fucsia y falda irregular hecha de tiras multicolores y bucaneras plateadas, también en combinación con los pantalones de los bailarines.



El show avanzó con "Una na", "Fascinada", "Somos amantes" y "¿Cómo dormiste?", canción que tuvo la participación en el escenario del rapero español Rels B.



Para el tramo final, Lali cantó sus últimos singles electropop "Disciplina", "Motiveishon" y "N5" e invitó al escenario al grupo de bailarines de malambo Malevo, con quienes interpretó "Como tú", tema que también tuvo su videoclip con estreno en febrero de 2022 junto al conjunto.



En la transición hacia los bises, el público aprovechó el bache y la acústica autóctona que quedó en el aire y comenzó con cánticos de "Argentina, Argentina" y del hit que monopolizó los festejos mundialistas recientemente, "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", basado en la melodía del tema de la banda "La Mosca", momento que evidenció la mayoría de mujeres jóvenes entre la concurrencia por el timbre agudo del cántico, habitualmente entonado con un tono más grave y tribunero.



Otro de los cambios de indumentaria de la artista, que fueron bastante centrales en cuanto a la estética del show, acompañado por cuantiosos fuegos artificiales y esmeradas visuales en las pantallas gigantes, presentó un total look de bralette con falda hecho de recortes de denim, al igual que las botas, que refleja la tendencia de la moda en auge de reciclar prendas o textiles usados.



La despedida vino de la mano de "Laligera", uno de los primeros temas de la carrera musical de la popstar y sobre el que expresó gran cariño por haberse gestado en un momento en el que no tenía demasiado aliento para cumplir su sueño de ser cantante.



Por último, el cierre correspondió a "Boomerang", que Lali usó como vehículo para agradecer al público que llenó Vélez y, visiblemente conmovida por la multitud, expresar: "Todo lo que uno da, vuelve; les deseo que el amor que me dieron vuelva multiplicado para ustedes, han sido muy generosos".



Previamente, anticipando la despedida, la artista hizo subir al escenario para saltar frenéticamente y abrazar a alrededor de cincuenta amigos famosos como Nico Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas y Nicki Nicole, con quien contará en su próximo disco en una primera colaboración conjunta, y a la que también besó apasionadamente ante la aclamación de la audiencia.



También se vio entre el público del sector VIP al actor Peter Lanzani y a una de las mentoras de Lali, la productora televisiva Cris Morena, quien le dio sus primeros trabajos en la pantalla chica a partir de spin-offs de "Chiquititas", "Floricienta" y "Casi ángeles".



El fin del "Disciplina Tour", la quinta gira musical de Lali, fue realizada para promocionar su cuarto álbum de estudio Libra (2020), que en su momento no pudo ser mostrado en vivo por la pandemia.