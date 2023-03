Federico Bal y su drástica decisión

El actor conversó con el periodista de espectauclos Ángel De Brito y le contó que se siente mal por haber traicionado la confianza de sus parejas. Por ese motivo, planea encarar sus relaciones de otra manera.

Y es que Bal se vio envuelto en un escándalo cuando se filtraron los chats hot que mantuvo con distintas famosas cuando todavía estaba en pareja con Sofìa Aldrey. Frente a la polémica, el artista tomó una drástica decisión: no tendrá más novias.

“Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces, aseguró De Brito yagregó que aunque no son palabras textuales, me dijo más o menos que es un poco su esencia”, señaló el periodista.

Sobre la posibilidad de encarar un noviazgo más adelan Bal fue contundente: “Nunca más en la vida. Nunca más en la vida... Una relación monogámica, no puedo, no me sale”.