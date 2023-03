Lollapalooza: Blink 182 será baja y no participará del evento

Los fans de Blink 182 y del Lollapalooza no están contentos ya que la banda estadounidense de pop punk confirmó que no asistirá al festival por un problema de salud y las alarmas se encendieron.

Esto se debe a que el baterista del grupo, Travis Barker, se dislocó y se rompió los ligamentos de un dedo por lo que debió someterse a una operación.

Ahora el músico comenzará una lenta recuperación que no le permitirá volver a los escenarios hasta dentro de unos meses motivo por el cual el grupo suspendió todos sus shows en Latinoamérica, entre ellos el Lollapalooza.

"Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, contó Barker en diálogo con un medio.

Ahora el trío que completan Mark Hoppus y Tom DeLonge no podrá asistir al festival más grande del país y esto denota ser una caída más que abrumadora a tan solo días de su realización.

“Nos entristece comunicar que Blink-182 no podrá realizar su show en Lollapalooza 2023. ¡Esperamos con ansias su regreso en Lollapalooza 2024″, señaló la productora.

En el comunicado informaron que se reembolsará la entrada para aquellas personas que desean no ir el Hipódromo de San Isidro tras la noticia: "Tenés tiempo hasta el sábado 4 de marzo para completar el formulario".

Tras la confirmación de la baja de una de las bandas más importantes del género, la productora debió salir en búsqueda de un reemplazante. Tras varias horas de charla concluyeron con la llegada de Twenty One Pilots.